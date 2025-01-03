İtalya Süper Kupa yarı finalinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Milan ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Juventus, güçlü rakibini saf dışı bırakarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Juventus - Milan karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…