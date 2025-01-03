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        Haberler Bilgi Spor Juventus- Milan Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus- Milan maçı şifresiz mi yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

        Juventus- Milan Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Süper Kupa'da yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Atalanta'yı mağlup ederek finale yükseldi. Diğer finalist ise Juventus ile Milan arasında oynanacak mücadele sonrası belli olacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus- Milan karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:24
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        • 1

          İtalya Süper Kupa yarı finalinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Milan ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Juventus, güçlü rakibini saf dışı bırakarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Juventus - Milan karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…

        • 2

          JUVENTUS- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

          Juventus- Milan maçı 3 Ocak Cuma 2025 (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          JUVENTUS- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Arabistan'ın Riyadh’daki Kingdom Arena Stadyumu’nda oynanacak olan İtalya Süper Kupa yarı finali TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

          Thiago Motta'nın vazgeçilmezi olan milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek.

          JUVENTUS MUHTEMEL 11

          Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Mckennie, Locatelli, Thuram, Gonzalez, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

        • 5

          MİLAN MUHTEMEL 11

          Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Fofana, Bennacer, Rejinders, Pulisic, Jimenez, Morata

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