Juventus sezon başında Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmişti ancak Sarri, Juventus'ta istenilen performansı bir türlü sergileyemediği için kulüpte çanlar onun için çalmaya başladı.

The Sun'a göre Juventus başkanı Andrea Agnelli, Guardiola'nın kulübü ileri götüreceğini ve 1996'dan beri kazanılamayan Şampiyonlar Ligi'ni kazanıcağına inanıyor.

Juventus, geçen yaz Max Allegri'nin yerine Guardiola'yı ikna etmeye çalıştı ve sonunda Sarri'yi seçmişlerdi.