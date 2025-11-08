Juventus: 0 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan derbi karşılaşması 0-0 berabere bitti.

Maç boyunca daha üstün taraf olan, yüzde 70'in üzerinde topla oynama ve 21 şut atan Juventus, bir türlü Torino savunmasını aşamadı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Ligdeki iki galibiyetlik serisi biten Juventus, puanını 19 yaptı. Son 3 maçı berabere biten Torino ise puanını 14'e çıkardı.

Juventus, milli aradan sonra Fiorentina deplasmanına gidecek. Torino ise sahasında Como'yu ağırlayacak.