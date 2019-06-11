ABD'de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası'nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde 56 yaşındaki Tom Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen dünya çapında hayran kitlesine sahip Justin Bieber, Twitter hesabından yaptığı çağrıda "Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın" dedi.

Bieber, Twitter paylaşımında UFC'nin Başkanı Dana White'ı da etiketledi.

Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu.

McGregor, "Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'un filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz" dedi.

Tom Cruise'dan ise herhangi bir yanıt gelmedi, ancak sosyal medya kullanıcıları dünyaca ünlü bu iki ismin arasında kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı konusunda oldukça heyecanlandı.

UFC'nin 22 Haziran'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.