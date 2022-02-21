Korona pozitif!

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, koronavirüse yakalandı. Bieber'ın temsilcisi, 27 yaşındaki yıldızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Temsilci, ayrıca her şeyden önemli gördükleri için büyük bir şov hazırladığı Las Vegas konserini iptal ettiklerini duyurdu.

Konser, 28 Haziran 2022'ye ertelendi.