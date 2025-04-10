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        Haberler Magazin Justin Bieber, gazetecilerle tartıştı: İnsanları umursamıyorsunuz - Magazin haberleri

        Justin Bieber, gazetecilerle tartıştı: İnsanları umursamıyorsunuz

        Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Coachella Festivali öncesinde objektiflere yansıdı. Gazetecilerle kısa bir tartışma yaşayan Bieber; "Sadece para kazanıyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:31
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        Gazetecilerle tartıştı
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        Son dönemde farklı tarzıyla dikkat çeken Justin Bieber, California'da düzenlenen Coachella Müzik Festivali öncesinde gazetecilerle gergin anlar yaşadı. Bir kahve dükkanına giderken görüntülenen Bieber; kendisine, "Günaydın" diyen bir gazeteciye sinirlenerek öfke dolu bir konuşma yaptı.

        Yaklaşık dört gazetecinin etrafını sardığı Justin Bieber, her birine tek tek yaklaşarak; "Sadece para kazanmayı düşünüyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz," dedi. Gazeteciler, şarkıcının bu sözlerine herhangi bir yanıt vermezken, onu kaydetmeye devam etti.

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        Coachella Müzşk Festivali'nde bu hafta sonu sahne alması beklenmeyen Justin Bieber'ın, kalabalıktan uzak ve sakin bir hafta sonu geçirmek istediği düşünülüyor. Son zamanlarda sosyal medya hesabından öfke kontrolü ve ruh sağlığı üzerine çalışmalar yaptığını paylaşan Bieber'ın kameralara yansıyan gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, halka açık alanlarda her zamanki gibi üzerine yoğunlaşan ilgiden rahatsız olduğu açıkça görüldü.

        Fotoğraflar: Backgrid USA

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        #Justin Bieber

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