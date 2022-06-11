KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Daha önce eşi Hailey Baldwin'in kalbinde yaşadığı problemlerin ardından şimdi de Justin Bieber sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber, 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.

Bieber, Ramsay Hunt sendromunu yaşadığını yani kısmi yüz felcinin de hayatını zorlaştırdığını açıkladı. Instagram hesabından konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi.