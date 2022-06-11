Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Justin Bieber'dan hayranlarını üzen açıklama: Hastalığım kötüye gidiyor! Justin Bieber hastalığı nedir, ne oldu ve sağlık durumu nasıl? - Magazin Haberleri

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor

Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini söyleyen Justin Bieber, hastalığının ağırlaşması sebebiyle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "İyileşmek için her şeyi yaptım" diyerek sevenlerinden dua istedi

11.06.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), model Hailey Baldwin (25) ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden önce Baldwin'den ardından da Bieber'dan kötü haber geldi.

  • KONSERLERİNİ ERTELEDİ

    Daha önce eşi Hailey Baldwin'in kalbinde yaşadığı problemlerin ardından şimdi de Justin Bieber sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber,  7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.

    Bieber, Ramsay Hunt sendromunu yaşadığını yani kısmi yüz felcinin de hayatını zorlaştırdığını açıkladı. Instagram hesabından konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi.

  • "HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR"

    Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." şeklinde konuştu.

    Ünlü isim, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti.

  • Bieber, sözlerine, "Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor, umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama düzelecek. Umudum var ve Tanrı'ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum." şeklinde devam etti.

  • Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

    Ünlü şarkıcı, "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var." dedi.

    "LÜTFEN BENİM İÇİN DUA EDİN"

    Yemek yerken bile büyük zorluk çektiğini dile getiren Justin Bieber, "Lütfen benim için dua edin." diyerek, takipçilerine seslendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.