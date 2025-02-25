Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Justin Bieber'ın hayranları, şarkıcının bitkin ve mutsuz görünmesi, son gezilerde bazı 'tuhaf' olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergilemesi nedeniyle onun hakkında endişelerini dile getirdi. Birçok kişi, Bieber'ın uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Justin Bieber'ın temsilcisi, söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından açıklama yaparak, 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının uyuşturucu kullandığı yönündeki 'zararlı' olarak nitelendirdiği iddiaları reddetti.

REKLAM advertisement1

Temsilcisi, Grammy ödüllü şarkıcının fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili süregelen söylentilerin; "yorucu ve içler acısı olduğunu, bariz gerçeğe rağmen insanların olumsuz, müstehcen, zararlı anlatıları canlı tutmaya kararlı olduklarını gösterdiğini" söyledi.

REKLAM

Hailey Bieber ile 2018'de evlenen, geçen yıl ağustos ayında Jack Blues adını verdiği oğlu dünyaya gelen ünlü şarkıcının, evliliğinde sorun yaşadığı yönündeki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bieber'ın temsilcisi, bu iddialar için de; "Justin, Hailey ile birlikte hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor" açıklamasını yaptı.

Temsilci ayrıca Justin Bieber'ın geçen yıl, "artık kendisine bir yararı olmayan birkaç yakınıyla arkadaşlığını ve iş ilişkisini sona erdirmesinin kendisi için çok dönüştürücü olduğunu" da söyledi.