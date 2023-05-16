Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Sinema

Jüri başkanı Reis Çelik oldu

Bu yıl üçüncü kez sinema seyircisi ile buluşacak olan Uluslararası Distopya Film Festivali’nin jüri başkanı yönetmen Reis Çelik oldu.

Giriş: 16.05.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Jüri başkanı Reis Çelik oldu
HABERTURK.COM


T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nde rekor başvuru sonrasında, finalde 7 uzun metraj film ile 8 kısa metraj film yarışacak.
Uluslararası Uzun Metraj Filmleri; Yönetmen Reis Çelik başkanlığındaki ana jüri üyeleri oyuncu Vildan Atasever, Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Barış Aygen ve sinema yazarı-akademisyen Fırat Sayıcı değerlendirecek.

Hatice Aslan
Hatice Aslan

Uluslararası Kısa Film Yarışma Ana Jüri’si ise; Jüri Başkanı Yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu Selin Yeninci, Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşuyor.

Ödül kazanan filmlerin 4 Haziran akşamı AKM Yeşilçam salonunda gerçekleştirilecek gecede açıklanacağı festivalde yarışacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak.
Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Distopya Film Festivali 1 Haziran'da
Distopya Film Festivali 1 Haziran'da
Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?
Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?
Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon
Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon
15 unutulmaz vampir filmi
15 unutulmaz vampir filmi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.