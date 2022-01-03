Juphy'ye 250 bin dolar yatırım

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Bir markanın kullandığı tüm müşteri iletişim ağlarını “unified inbox” ve “social customer service” adı altında tek bir platformda toplayarak, müşteri destek süreçlerine çözüm sunan SaaS girişimi Juphy, APY Ventures Start-up GSYF, Galata Business Angels, Kuralkan Holding ve Keiretsu Forum Türkiye üyelerinden 250 bin dolar ara tur yatırımı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, şubat 2020’de ilk satışını gerçekleştiren, Şubat 2021'de AppSumo'da, 36 günde 176 bin dolar satış yapan ve bugüne kadar 51 ülkeden 1675 müşteriye ulaşan girişim, 5 kişilik bir ekiple çalışıyor ve müşterilerinin yüzde 70'inden fazlası Amerika'da bulunuyor.

Juphy kurucu ekibinden Alara Eren, "Aldığımız yatırımla, hedefimiz pazarlama için daha çok bütçe ayırıp Juphy'yi dünyanın önde gelen müşteri iletişim ve destek platformlarından biri haline getirmek" dedi.

Eren, şirketlere aylık ve yıllık olarak 2 farklı abonelik paketi sunduklarını ve rakiplerine göre en önemli özelliklerinin kullanım kolaylığı, entegrasyon hızı ve sunulan platform alternatifleri olduğunu belirtti.