June Shannon'ın evlat acısı
June Shannon'ın yaklaşık 10 aydır kanser tedavisi gören kızı Anna Cardwell, vefat etti. Acı haberi duyuran Shannon, sevenlerinden zor zamanlar geçiren ailesi için de dua istedi
Gerçek adı June Shannon olan ABD'li TV yıldızı Mama June'un 29 yaşındaki çocuğu Anna Cardwell, yaşamını yitirdi. Cardwell'ın kansere yenildiği öğrenildi.
Acı haberi Mama June duyurdu. Bütün çocuklarıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan June, üzüntüsünü dile getirdi.
"HUZUR İÇİNDE HAYAT VEDA ETTİ"
Mama June, "Kırık bir kalple duyururuz ki Anna Maria Cardwell artık bizimle birlikte değil. Benim evimde huzur içinde hayata veda etti" dedi.
DUA İSTEDİ
Ardından kızının yaklaşık 10 aydır kanserle mücadele ettiğini hatırlatan June, Anna Cardwell'ın son nefesini verdiği sırada bütün sevdiklerinin yanında olduğunu ifade etti. June, ayrıca takipçilerinden zor zamanlar geçiren ailesi için dua istedi.
Fotoğraflar: Instagram