June Shannon'ın evlat acısı

Gerçek adı June Shannon olan ABD'li TV yıldızı Mama June'un 29 yaşındaki çocuğu Anna Cardwell, yaşamını yitirdi. Cardwell'ın kansere yenildiği öğrenildi.

Anna Cardwell

"HUZUR İÇİNDE HAYAT VEDA ETTİ"

Mama June, "Kırık bir kalple duyururuz ki Anna Maria Cardwell artık bizimle birlikte değil. Benim evimde huzur içinde hayata veda etti" dedi.