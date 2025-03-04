Julio Cesar: Mourinho bir dahidir!

2005 yılında imza attığı Inter'de Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte kupalara ambargo koyan ve neredeyse yarım asır sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda liderlerden olan kaleci Julio Cesar, bu başarının Jose Mourinho'ya ait olduğunu söyledi.

Mou'nun bir dahi olduğunu, onunla birlikte parladığını vurgulayan Cesar, İspanyol basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

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"2010 döneminde sahaya çıktığımda kendimi Süpermen gibi hissederdim. Pek çok maçta 'bugün gol yemeyeceğiz' derdim.

"ONUNLA ÇALIŞMAK MASAL GİBİYDİ" "Casillas, Buffon gibi isimlerle en iyi kaleci ödülü için yarıştım. Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ailenin bir parçası olmak çok güzeldi, masal gibiydi. Aynı yıl üç kupayı birden kazanmak her takıma kısmet olmadı. Mourinho takım yönetimi anlamında muhteşem bir iş başardı. Tüm oyuncuların aynı doğrultuda kürek çekmesini sağladı. Futbol dünyasında çok sayıda tanınmış isim vardı ve hepsi egosunu bıraktı. Herkes, soyunma odasında hiçbir gösteriş olmamasına dikkat etti."

"DAHA SAKİN BİRİSİ OLMUŞ" "Yıldızların aksine düşünün ben en iyi kaleci, Maicon en iyi defans, Sneijder en iyi orta saha, Milito en iyi forvet oyuncusu ödülüne girdik. Onun dahiliği sadece Şampiyonlar Ligi finali kazanmak değildi. Bayern Münih finali öncesi toplantı yaptı, 'Kazanabileceğimiz 3 kupa var, siz seçin' dedi. Sorumluluğu bize bıraktı ve ben de dahil olmak üzere herkes elinden geleni yaptı. Inter'den sonra bir daha çalışamadık. Ama gördüğüm kadarıyla artık daha sakin ve daha rahat bir Mourinho var."