Jota Silva: Böyle devam etmek istiyoruz

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

"SEZON BOYUNCA YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY BU"

Maçtaki oyuna enine boyuna değerlendiren Jota, "Bence maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru geri çekildik, düştük oyundan. Buna rağmen rakibe fırsat vermedik. İkinci yarının başında oyundan kopuktuk. Kendi kendimize rakibe fırsat verdik ve golü atmalarına izin verdik. Bunu düzeltmeliyiz takım olarak.

Bizim sürekli topa sahip olmamız lazım, topun bizde kalması lazım. Sabırlı şekilde topu döndürüp, oyunu domine edip doğru zamanda doğru şansları yakalamalıyız. Sezon boyunca yapmamız gereken şey bu.