Corriere dello Sport'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, 2024 yılına kadar Roma'da kalmaya karar verdi.

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun bir süredir Roma'dan ayrılacağı konuşuluyor. Son dönemde ayrılık iddiaları gitgide yükselirken, İtalyan basını Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.

Portekizli teknik adam ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Premier Lig'den de talipleri olduğu belirtiliyor.

Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Mourinho, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmayacağı ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtecek.