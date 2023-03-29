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Jose Mourinho, Roma'dan ayrılıyor mu?

Son dönemde adı Paris Saint-Germain ve Premier Lig kulüpleriyle anılan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili kararını verdi

Giriş: 29.03.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Jose Mourinho, Roma'dan ayrılıyor mu?
HABERTURK.COM

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun bir süredir Roma'dan ayrılacağı konuşuluyor. Son dönemde ayrılık iddiaları gitgide yükselirken, İtalyan basını Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.

Corriere dello Sport'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, 2024 yılına kadar Roma'da kalmaya karar verdi.

PSG VE PREMIER LİG TAKIMLARININ RADARINDA

Portekizli teknik adam ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Premier Lig'den de talipleri olduğu belirtiliyor.

Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Mourinho, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmayacağı ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtecek.

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