Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Brezilya basınından bomba bir iddia geldi. Brezilya Futbol Federasyonu'nun, milli takım teknik direktörlüğü için Portekizli teknik adamı gündemine aldığı öne sürüldü.
- 1
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
- 2
Son olarak Galatasaray derbisinde Okan Buruk'a yönelik hareketiyle gündem olan Portekizli teknik adamın ismi Brezilya Milli Takımı'yla anılmaya başlandı.
- 3
Dorival Junior ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör adayları arasına Mourinho'yu da ekledi.
-
- 4
Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberine göre; Mourinho, bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine düşünülen isimlerden biri.
- 5
Haberde; Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılırken, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı.
- 6
KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.
-
- 7
Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu vurgulandı.