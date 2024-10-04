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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Her maç başımıza geliyor! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Her maç başımıza geliyor!

        UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Aldığımız puan pozitifti." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:53
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        Mourinho: Her maç başımıza geliyor!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli teknik adamın o sözleri:

        İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Hocaları felsefeci değil, iyi bir teknik direktör. Kontratakları, savunmayı biliyorlar. Devre arasında oyuncularıma 2'yi yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik. Topu daha iyi tutabildik ve çevirebildik. Dışarıdan bir gözle izleseydim, iyi bir maç oldu derdim.

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        "ALDIĞIMIZ PUAN POZİTİF"

        Szymanski ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak.

        "AMRABAT İYİ BİR KARAKTER"

        Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor.

        "KAÇ PUAN GEREKİR BİLMİYORUM"

        Bir üst tura çıkmak için kaç puan gerekir, bilmiyorum. Bir hesaba göre 11 puan yeterliymiş. Play-off oynamadan üst tur için bu puandan daha fazlası gerekir. Bu turnuva için adım adım düşünüyorum. Bir üst tura çıkalım, sonrasına bakarız.

        "DEPLASMANDA PUAN ALMAMIZ LAZIM"

        8 maçlık kura, çok zor. Normalde evinizde daha fazla puan toplamayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Athletic Bilbao, Lyon ile oynayacağız. Bu rakiplerin zorluğuna bakınca, bu durumu telafi edebilmek için deplasmanda oynayacağımız maçlardan puan almamız gerekiyor.

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        "ANLATMAK İÇİN YETERİNCE SÜRE YOK"

        Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca; işimi öğrenmek için iyi bir fırsat. Bir gün belki de Samandıra'da gazetecilerle oturabilirim, basın toplantısında açıklamanın zor olduğu şeyleri anlatabilirim. Çünkü burada yeterince süre yok.

        "1-0 GERİYE DÜŞMEK ZOR"

        Böyle bir takıma karşı 1-0 geri düşmek zordur. Devre arasında oyuncularıma gol yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda da istediklerimizi daha çok yapabildik. Şimdi onların 2 puanları var ama bu puanları Fenerbahçe ve Manchester United'dan aldılar. Üst tura çıkabileceklerini düşünüyorum.

        "TADIC BEYNİYLE OYNUYOR"

        Ben oyuncuların yaşını sevmem. İyi oyuncular, ortalama oyuncular, kötü oyuncular vardır. Yaş yoktur. Tadic'in beyni var, beyniyle oynuyor. Her şeyi anlıyor. İleride bir gün teknik direktör olmak isterse yapabilir, doğru akla sahip. Attığı golü dün çalışmıştık. Bu beni çok mutlu etti. Kaleciyle karşı karşıya kalınca panik yapmıyor, sakin kalıyor, tecrübeli oyuncu, açık köşeye vuruyor. Kendisi önemli bir oyuncu. 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı, onu daha çok sağ tarafta değerlendirirdim. İnsanlar onu neden solda değil sağda oynattığımı merak ediyordur, bu yüzden. Futbolu beyinle oynamak çok önemli, Tadic'te de bu var.

        "HAKEM İYİ YÖNETTİ"

        Ben her zaman rakip hocanın elini maçtan önce sonra sıkarım, sonuçtan bağımsız olarak. Direkt içeri gittim. 1 puanı mı kutlamalıyım? 1 puan için mutluyum ama saha içerisinde kutlama yapmam için gerekçe değil. Direkt içeri gitmemin bir nedeni yoktu. Szymanski'ye yapılan bir faul vardı, dönüşü tehlikeli bir kontraydı. Belki de yanılıyorumdur. Hakemler iyi yönetti. Çok fazla kart çıktı ama kriterler her iki takım için de aynıydı. İki takım da hakeme iyi performans göstermesi için yardımcı oldu.

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