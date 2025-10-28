Habertürk
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Benfica itirafı! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Benfica itirafı!

        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Tondela ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu ve Portekiz ekibinden teklif gelince direkt kabul ettiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:59
        • 1

          Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Tondela ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "BU KADAR ÇABUK DÖNMEYİ BEKLEMİYORDUM"

          Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya dönüşünün beklenmedik olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        • 3

          "Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim."

        • 4

          "BİR VEYA İKİ TRANSFER"

          Kış transfer dönemine dair konuşan deneyimli teknik adam, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "SEÇİM SÜRECİ HAKKINDA KONUŞMADIM"

          Kulüp içindeki seçim süreci hakkında da konuşan Mourinho, "Ne Başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı; yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar." dedi.

