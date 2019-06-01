01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jose Antonio Reyes kimdir, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kariyerine Sevilla'da başlayan Reyes; Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol, Cordoba, Xinjiang Tianshan Leopard ve Extremadura takımlarından forma giydi.
Jose Antonio Reyes'in Türk takımlarıyla da sık sık anılıyordu. İşte Reyes'in hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...
JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?
José Antonio Reyes (d. 1 Eylül 1983 Utrera),Sol Açık ve Sağ Açık mevkiilerinde oynayan ve şu anda Çin kulübü Xinjiang Tianshan Leopard FC'de forma giyen İspanyol futbolcudur.
KARİYERİ
Futbola 10 yaşında Sevilla'da başlamıştır. Reyes, 2004'te Arsenal kulübüne kendi tarihinin rekor ücreti olan 17.5 milyon sterline transfer oldu. Daha sonra, Julio Baptista ile takas edilerek Real Madrid'e geçti. Jose Antonio Reyes, son olarak 9,2 milyon euro karşılığında Atlético Madrid'e transfer oldu. Sonra Benfica kulübüne kiralandı ve Atletico Madrid'e döndü. 1 Ocak 2012 tarihinde eski takımı Sevilla'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu ve bu kulüpte 2016-2017 sezonunun sonuna kadar forma giydi.
Sevilla'daki ikinci döneminin ardından Espanyol'a transfer olan Reyes 2017-2018 sezonunun devre arasında La Liga 2'deki Cordoba'ya transfer oldu ve sezon sonuna kadar burada kaldı. 1 Temmuz 2018 tarihinde Çin'in Xinjiang Tianshan Leopard FC kulübüne transfer olan Reyes halen burada oynamaktadır.
Milli Takım Kariyeri
Millî takım ile ilk maçına 20 yaşındayken çıktı. İlk maçında antrenörü Iñaki Sáez'di.
21 kez İspanya U-16, İspanya U-19 ve İspanya U-21 millî takımlarının formasını giyen Reyes,21 defa İspanya A millî takım formasıyla sahaya çıkmıştır. A millî takımdaki maçlarda toplam 4 gol ile ülkesine katkı sağlamıştır.
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