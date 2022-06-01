Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus nereli, hangi takımlarda çalıştı ve kaç kupa kazandı?

Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un hayatı ve kariyeri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. 20 Aralık tarihinde Vitor Pereira ile yollarını ayıran Sarı Kanarya yeni hocasına kavuştu. Fenerbahçe taraftarları; 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan, 12 farklı takımda 16 kupa kazanan teknik adam Jorge Jesus’un hayatı ve kariyerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un kariyeri…

01.06.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvadı. 20 Aralık’ta Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam arayışına girerken Ali Koça, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. Başkan Koç, son haftalardaki girişimlerinin sonucunda Jorge Jesus ile el sıkıştı. 12 farklı takımda 16 kupa kazanan ve 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan teknik adam Sarı Lacivertli takım için İstanbul’a geldi. Sarı Kanarya taraftarları “Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda çalıştı?” sorusuna yanıt aradı. İşte, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un hayatı ve kariyeri..

  • JORGE JESUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

    Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı.

  • 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

    1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

  • Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

    Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur. Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıktı. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Braga sezonu 5.sırada tamamladı.

  • Jorge Jesus'un Braga'dan sonra durağı Benfica oldu. Benfica'da 321 maça çıkan Portekizli teknik adam 227 galibiyet, 47 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Benfica'da 2.27 puan ortalaması tutturarak dikkatleri üzerine çekti.

    Jesus Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

    Benfica ile başarılı 5 senenin ardından ezeli rakibi Sporting Lizbon'a giden Jorge Jesus 3 yıl Lizbon'da kaldı. Lizbon'da 158 maça çıkan deneyimli teknik adam 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet aldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.