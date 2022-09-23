Johnson'ın dili sürçtü: Putin'e liderliği için teşekkür etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etmek isterken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'e "ilham veren liderliği" için teşekkür etti.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Johnson, işgale karşı başarılı bir direniş gösteren Vladimir Putin'e "ilham veren liderliği" için teşekkür etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra ilk kez Avam Kamarası'nda Muhafazakar Partili milletvekili olarak söz aldı.