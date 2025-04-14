Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan John Travolta yıllar önce kaybettiği oğlunu andı - magazin haberleri

        John Travolta yıllar önce kaybettiği oğlunu andı

        John Travolta, 2010'da kaybettiği ve yaşasaydı şimdi 33 yaşında olacak oğlunu doğum gününde hatırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar önce kaybettiği oğlunu andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        John Travolta, yıllar önce kaybettiği oğlunu andı. 71 yaşındaki oyuncu, yaşasaydı dün 33 yaşına girecek olan oğlu Jett'i sosyal medyada dokunaklı bir mesajla hatırlattı. Travolta, oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Doğum günün kutlu olsun Jett. Seni çok özlüyorum. Seni sonsuza dek seveceğim!" diye yazdı.

        Oyuncu, 2020'de hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evliliği boyunca üç çocuk sahibi oldu: Jett'in yanı sıra 25 yaşındaki kızı Ella Bleu ve 14 yaşındaki oğlu Benjamin.

        John Travolta, çocukları Ella Bleu ve Benjamin ile...

        REKLAM

        Jett, Ocak 2009'da, 16 yaşındayken Bahamalar'da ailesiyle tatil esnasında, yazlık evde epilepsi nöbet geçirdi ve kafasını küvete çarparak hayatını kaybetti. Hollywood yıldızı, oğlunun ölümünden sonra iyileşmenin ne kadar zor olduğunu anlatırken, "hayatımda başıma gelen en kötü şey" nitelendirmesini yapmıştı.

        1994'te Jett doğduktan kısa bir süre sonra Travolta, babalığı ne kadar sevdiğini anlatırken, "Jett olmadan hayatın nasıl olacağını hayal bile edemiyorum" demişti.

        Travolta'nın eşi Preston da Temmuz 2020'de meme kanseri teşhisi konulduktan sonra 57 yaşında hayata veda etti.

        Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları 'The Experts' adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #John Travolta
        #vefat
        #ölüm
        #john travoltanın ölen oğlu
        #john travoltanın ölen çocuğu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Habertürk Anasayfa