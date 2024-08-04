John Travolta kızıyla Paris Olimpiyatları'nda

Travolta, kendisi gibi oyuncu olan eşinin ölüm haberini Instagram hesabından, "Güzel karım Kelly, meme kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Birçok insanın sevgisi ve desteğiyle cesurca mücadele etti" sözleriyle duyurmuştu.