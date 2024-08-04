John Travolta kızıyla Paris Olimpiyatları'nda
Önce 17 yaşındaki oğlunu, ardından eşini kaybeden John Travolta, etkinliklere kızı Ella Bleu ile katılıyor. Baba-kız, 2024 Paris Olimpiyatları'na da birlikte gitti
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John Travolta ve kızı, 2024 Paris Olimpiyatları'nı yerinde takip ediyor. 70 yaşındaki ünlü oyuncu, dün öğleden sonra cimnastik yarışlarını 24 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı kızı Ella Bleu ile birlikte seyretti.
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ETKİNLİKLERDE KIZI EŞLİK EDİYOR
Dört yıl önce eşi Kelly Preston'ı kaybeden Travolta, sık sık etkinliklere kızıyla birlikte katılıyor.
Baba-kız, nisan ayında Travolta'nın kült filmi 'Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) 30'uncu yıl dönümü gösterimine başrol oyuncuları Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel'le birlikte katılmıştı.
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EŞİNİ KAYBETTİ
Travolta'nın 29 yıllık eşi Preston, 2020 yılında 57 yaşındayken hayata veda etmişti.
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Travolta, kendisi gibi oyuncu olan eşinin ölüm haberini Instagram hesabından, "Güzel karım Kelly, meme kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Birçok insanın sevgisi ve desteğiyle cesurca mücadele etti" sözleriyle duyurmuştu.
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EVLAT ACISI YAŞADI
Çiftin üç çocuğundan biri olan Kawasaki hastası Jett Travolta, 2009'da 17 yaşında hayatını kaybetmişti.