Joe Biden'dan ünlü isimlere özgürlük madalyası
ABD Başkanı Joe Biden, kendi alanlarında başarılı 19 kişiye Özgürlük Madalyası verdi. Bu isimler arasında Bono, Denzel Washington, Michael J. Fox, Lionel Messi vardı
Görevi bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, en yüksek sivil ödülü olan Özgürlük Başkanlık Madalyası'nı 19 kişiye takdim etti.
Madalya alanlar arasında, eski Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, tasarımcı Ralph Lauren, ünlü oyuncular Denzel Washington ve Michael J. Fox, futbolcu Lionel Messi, Amerikan Vogue Dergisi'nin baş editörü Anna Wintour gibi siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim yer aldı.
Joe Biden'ın madalya taktığı isimlerden biri de U2 grubu solisti Bono oldu. Bono, daha önce Fransa'nın en yüksek nişanına layık görülmüş ve şövalyelik ünvanı almıştı.
Madalya alanlar arasında ayrıca emekli Los Angeles Lakers basketbol efsanesi ve iş insanı Earvin Magic Johnson, nesiller boyu öğrenciler tarafından “Bill Nye Bilim İnsanı” olarak bilinen William Sanford Nye, milyarder iş insanı George Soros, Amerikan Film Enstitüsü kurucusu George Stevens Jr, girişimci Tim Gill ve The Carlyle Group küresel yatırım şirketinin kurucu ortağı David Rubenstein ve Jane Goodall var.
Joe Biden yaptığı konuşmada; "Başkan olarak son kez, ülkemizin en yüksek sivil onuru olan Özgürlük Madalyası'nı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürünü ve davasını şekillendirmek için kutsal çabalarını gösteren gerçekten olağanüstü insanlardan oluşan bir gruba verme onuruna erişiyorum" dedi.
Lionel Messi, ödül törenine katılmadı.