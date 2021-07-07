İki yıldan uzun süre sonra ilk kez dün kırmızı halının serildiği Cannes Film Festivali'nin açılışında, Fransız yönetmen Leos Carax'ın 'Annette' filminin ilk gösterimi yapıldı. Fantastik bir müzikal olan 'Annette' de, Adam Driver ile Marion Cotillard başrolleri paylaşıyor.
Açılış töreninde aynı zamanda geçen yıl Palme d'Or (Altın Palmiye) kazanan Parazit (Parasite) filminin yönetmeni Bong Joon Ho ve Cannes Film Festivali'nde ilk kez 13 yaşında Martin Scorsese'nin 'Taksi Şoförü' filmiyle katılan Jodie Foster onur konuğu olarak yer aldı.
2020'de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen festivalin bu yılki kutlamalarına, aralarında Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Helen Mirren ve Bella Hadid'in de bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.
Jüri başkanı Spike Lee, kırmızı halıda "Dışarı çıkmak iyi hissettiriyor" değerlendirmesini yapan Jodie Foster'ı, Fransızca 'Vivre la France!' (Çok yaşa Fransa!) nidasıyla yanıtladı. Festivalin ilk siyahi jüri başkanı Lee, 1989'da Cannes'da tartışmalı bir çıkış yapan ve ırkçılığı mizahi dilde anlatan filmi 'Do the Right Thing'den bu yana çok az şeyin değiştiğini belirterek 2014'te Eric Garner ve 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatlarını kaybetmelerine değindi.
Spike Lee, 'Do the Right Thing' filminin çekilmesinin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen bugün hâlâ "siyahilerin hayvanlar gibi avlanılmasının sona ermesinin" ümit edildiğini vurguladı. Jüri üyelerinden Maggie Gyllenhaal da 15 ay sonra ilk kez bir sinema salonuna gireceğini ifade etti.
Parazit filminde rol alan oyuncu Song Kang Ho ise jüri üyesi olarak davet edildiğinde "Gerçekten bir festival olacak mı?" diye düşündüğünü aktararak "Bugün burada bulunuşumuz gerçekten bir mucize." dedi.
Festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından küresel sinemayı büyük ölçekte canlandırmayı hedefliyor. Ana yarışmanın jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin yapacağı festivalde, 24 film Altın Palmiye için yarışacak.
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