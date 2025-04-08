Jodie Foster, 23 yaşındaki oğluyla kırmızı halıda

Jodie Foster, oğluyla kırmızı halıya çıktı. Ünlü oyuncunun 23 yaşındaki oğlu Kit Bernard Foster, tıpatıp benzediği 62 yaşındaki annesiyle poz verdi. Kit Bernard, siyah takım elbise ve siyah beyaz puantiyeli papyondan oluşan kombiniyle dikkat çekti. Anne-oğul, yaşam bilimleri, temel fizik ve matematik disiplinlerinde önemli başarılara imza atan bilim insanlarına verilen Breakthrough Ödülleri töreninde boy gösterdi.

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Jodie Foster'ın oğlu, oyunculukla hiç ilgilenmediği ve göz önünde olmayı istemediği için nadiren annesinin yanında görülüyor. Princeton Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan Kit Bernard, kimya eğitimi aldı.

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Jodie Foster'ın ayrıca 26 yaşında Charlie adında bir oğlu daha var. Oscar ödüllü oyuncu Foster, çocuklarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti.

Jodie Foster, şubat ayında düzenlenen SAG Ödülleri törenine büyük oğlu Charlie ile katıldı

2018'de The Guardian'a verdiği röportajda Jodie Foster; "Büyük oğlum artık oyunculuğa daha fazla ilgi duymaya başladı ve bunu geç keşfettiği için mutluyum. Küçük oğlum gerçekten utangaç ve size asla oyuncu olmayacağını garanti edebilirim" demişti. Foster'ın küçük oğlu Kit, bir bilim insanı olmayı, büyük oğlu Charlie de oyuncu olmayı istiyor.