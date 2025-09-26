Habertürk
        Galatasaray
        GS
        21
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Joao Pereira: Üç puanı kaçırdık - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Üç puanı kaçırdık

        Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üç puanı kaçırdık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 23:07 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:07
        "Üç puanı kaçırdık"
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÜÇ PUANI KAÇIRDIK"

        3 puanı kaçırdıklarını belirten Pereira, "Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi. Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı kaçırdık." ifadelerini kullandı.

        UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI

        Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır hakkında konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor'da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gençti ve herkes harika bir geleceği olduğunu gördü. Bugün Galatasaray'a puan kazandırdı. Belki de o yüzden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan'a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Habertürk Anasayfa