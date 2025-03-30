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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario: Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario: Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı derbide 2-1 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Joao Mario, "Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:58
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        "Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk"
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        Beşiktaş'ın orta sahası Joao Mario, 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY'A SÜRPRİZ YAPMIŞ OLDUK"

        Müsabakanın ardından basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "İyi bir maç oldu. Aslında bir anlamda Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk. Bu formasyonla şaşırtmış olduk. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı. Harika bir performans gösterdik. Takımımızda Ciro gibi, Semih gibi santrfor oyuncularımız da var. Bugün böyle bir sistemle oynadık. İstediğimiz sonucu aldık ve iyi oynadık." diye konuştu.

        Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Hocamız geldiğinden beri sadece benim değil, kolektif olarak takımın performansı da arttı. Ligin bitimine kadar istikrarlı bir şekilde devam etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl için istikrarlı, sağlam bir kadroyla daha başarılı bir sezon geçirmek için hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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        "TARAFTARIMIZ ÇOK İYİ"

        Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Portekizli futbolcu, "Evimizde oynadığımız zaman rakipler için çok zor bir atmosfer oluşuyor. Taraftarımız çok iyi. Taraftarımızın bize verdiği destek, güven ve coşku tabii ki bizi daha iyi motive ediyor. Fenerbahçe'yi, Bilbao'yu, Galatasaray'ı burada bu sene yendik. Böyle büyük maçlarda taraftarın bu ekstra gücü bizi itiyor ve rakipler için sahamız kazanması çok zor bir deplasman haline geliyor." şeklinde konuştu.

        Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı milli futbolcu Yunus Akgün'ün açıklamaları sorulan Joao Mario, şunları kaydetti:

        "Futbolda bugünler var, anlar var. Biz bugün taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek sahaya çıktık. Bu maçta ligdeki durumla alakalı herhangi bir şey düşünmeden sadece önemli olan maçın kazanmak olduğunu bilerek sahaya çıktık, ona göre oynadık. Tabii kaybettikten sonra oyuncular bu tür konuşmalar yapabilir, ona bir şey diyemem."

        "ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM..."

        Tüpraş Stadı'ndaki derbi atmosferiyle ilgili bir soruya ise tecrübeli oyuncu, "Bu soruya cevap vermek biraz zor olabilir çünkü Inter-Milan, Inter-Juventus, Benfica-Porto, Sporting Lizbon-Benfica, kendi aralarında oynadıkları bu maçlar çok farklı atmosfere sahip olabilir. Şunu söyleyebilirim kimseyi kırmamak adına bir sıralama yapamam ama buradaki atmosferde taraftarın bize ilettiği bu coşkunun çok özel olduğunu, farklı olduğunu söyleyebilirim." yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.

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