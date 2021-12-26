Trump bu kez Çin'i övdü

Jinping'e katil demişti: Trump bu kez de Çin'i övdü

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için "O bir katil ama harika ilişkim vardı" diyen eski ABD Başkanı Donald Trump bu kez Çin'i övdü.

The Daily Wire'da Candace Owens'ın sorularını yanıtlayan Trump, daha çok pandemi ve koronavirüs aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Röportajın dikkat çeken kısmı ise Trump'ın ABD ile Çin eğitim sistemlerini karşılaştırması oldu.

Okullardaki koronavirüs kısıtlamalarının tartışıldığı bölümde Trump, öğrencileri sınıfta maske takarken görmekten hoşlanmadığını itiraf etti, Owens ise bunu Çin'deki duruma benzetti.

"BİZİMKİNDEN ÇOK DAHA İYİ"

Owens'ın yorumuna biraz şaşıran Trump, "Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi" diyerek karşılık verdi.

Trump daha sonra şunları söyledi: "Biliyor musun, onlar dünyada eğitim sisteminde ikinci veya üçüncü sırada olurken, biz 44. sırada derecelendirildik."

Trump'ın Make America Great Again (Amerika'yı yeniden daha güzel yapalım) sloganını kullanırken, başka bir ülkeyi kendi ülkesinden üstün tuttuğunu duyan Owens ise şaşkınlığını saklayamadı.