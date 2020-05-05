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Jinekomasti nedir? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti tedavi yöntemleri

Erkeklerde memenin fazla büyümesi ve kadın göğüsüne benzer şekil alması durumu olan jinekomasti, farklı nedenlerle ortaya çıkar. Erkeklerde psikolojik sıkıntılara neden olan jinekomastinin çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Peki Jinekomasti nedir, neden olur? Jinekomasti tedavi yöntemleri nelerdir?

05.05.2020 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Jinekomasti

Erkeklerde göğüsün aynı kadınlardaki gibi aşırı büyüme hastalığına denilmektedir. Böyle bir durum erkeklerde büyük korkular yaratmaktadır. Sosyal hayat ve psikolojiyi etkilemekte ve özgüven kaybına neden olmaktadır.

Genel olarak ergen erkeklerde daha çok görülmektedir. Bu durumda kişide cinsiyetinin yetersiz olduğu psikolojisine sokabilmektedir. Ergenlerde oluşan bu hastalıkta göğüslerde büyüme ağrılı ve daha hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Yapılan araştırmalara göre erkeklerde göğsün büyümesi durumu meme kanseri ile bağlantılı olduğu sorusunu akıllara getirse de, böyle bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Her zaman göğüslerde oluşan büyüme jinekomasti olarak adlandırılmamaktadır. Bu hastalık kişinin yapısına ve yaşına göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle kilolu olan erkeklerde, yağ oranına bağlı olarak ve yalancı jinekomasti olarak adlandırılan bu durumda çok farklı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Jinekomasti hastalığının olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar;

  • Belirli dönemlerde kişilerde oluşan hormonal ve fiziksel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.
  • Ergenliğe geçiş dönemlerinde ve 60 yaş üzerinde yaşlılık dönemine girmiş kişilerde de meydana gelmektedir.
  • Karaciğer rahatsızlığı ve testis rahatsızlığı sonucunda da oluşabilmektedir.

Bu hastalığın tedavi yöntemi mutlaka cerrahi müdahale ile yapılmaktadır. Yapılabilecek herhangi bir ilaç tedavisi veya egzersiz çeşidi bulunmamaktadır. Yapılan cerrahi müdahaleler mutlaka olumlu sonuç ortaya koymaktadır.

Uygulanan tedavi yöntemleri ise şunlardır;

  • Eksizyonel Tedavi; bu tedavi yöntemi göğsün koyu kısmındaki sınırdan deri altına girilerek belirli doku parçasının çıkarılması şeklinde olmaktadır. Gerektiği takdirde deri parçası da çıkarılabilmektedir. Bu müdahale sonucu oluşan tek sıkıntı, göğüsün etrafında belirgin şekilde iz kalması durumudur.
  • Liposuction Tedavi; fazlalık olan göğsün dokusundan 1-2 mm’lik kesitlerden ince borular ile girilerek fazla olan dokuların boşaltılması şeklinde yapılmaktadır. Diğer tedavi yöntemine istinaden bu yöntemde iz kalma durumu oluşmamaktadır. Lokal anestezi yapılarak uygulanmakta ve kişinin hastanede yatmasına gerek kalmamaktadır.

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