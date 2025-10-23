Jhon Duran, 58 gün sonra oynadı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Jhon Duran tedavi sürecinin ardından bu karşılaşmada kadroya dahil edildi.

Bir süredir bireysel çalışmalarını tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde takımla çalışan Duran, 58 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Benfica’ya karşı sahada olan Duran, sakatlık yaşamıştı.

21 yaşındaki futbolcu, Stuttgart karşısında 87. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine oyuna dahil olurken, tribünlerden yoğun alkış aldı. 89. dakikada ise yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.