WILMA ELLES

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, kariyerine Türkiye'de devam ediyor. 2014'te iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlayan Elles, Türk vatandaşlığını almıştı. Ünlü oyuncu, 2015 yılında da ikiz çocuklarını dünyaya getirerek ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Wilma Elles ve Kerem Göğüş, 2019'da birlikteliklerini sonlandırmıştı.