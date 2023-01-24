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Ünlü oyuncudan acı haber! Jeremy Ruehlemann yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Jeremy Ruehlemann yaşamını yitirdi

ABD'li model Jeremy Ruehlemann, 27 yaşında hayata veda etti. Acı haberi tasarımcı Christian Siriano, "Onu sonsuza kadar seveceğim" sözleriyle duyurdu

Giriş: 24.01.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Moda sektörü Jeremy Ruehlemann'ın ölümüyle sarsıldı. 27 yaşındaki ABD'li modelin hayatını kaybettiği belirtildi.

  • "İLHAM PERİLERİMDEN BİRİYDİ"

    Jeremy Ruehlemann'ın vefat haberini tasarımcı Christian Siriano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Siriano, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Hiç böyle bir şey paylaşmadım ama bu kadar güzel bir ruhu olan bir arkadaşı kaybetmek gerçekten zor. Bu Jeremy için... Ne olursa olsun tanıştığı herkese çok fazla sevgi veren adam... İlham perilerimden biriydi ve her zaman öyle kalacak. Bana ilham verdi ve onu sonsuza kadar seveceğim. Çok özel biriydi... Ailesine ve arkadaşlarına sevgilerimi gönderiyorum. Bir gün tekrar buluşacağımızı biliyorum ama şu an sadece ona sarılmak istiyorum. İyi dinlen Jeremy, hepimiz seni çok seviyoruz!

  • "PARAMPARÇA OLDUM"
     
    Oyuncu Lisa Rinna'nın kızı Delilah Belle Hamlin de üzüntüsünü, "Tamamen paramparça oldum ve tüylerim diken diken oldu. Ne güzel bir ruh... Ailene sevgi ve sıcak enerji gönderiyorum. Rahat uyu aşkım..." sözleriyle dile getirdi.

  • People'ın haberine göre; Jeremy Ruehlemann'ın ölüm nedeni ise henüz belli değil...

  • Modellik kariyerinden önce 2013-2017 yılları arasında üniversitede psikoloji eğitimi alan Ruehlemann, moda sektöründe yükselen yıldızlar arasında gösteriliyordu. Birçok ünlü marka için modellik yapan Jeremy Ruehlemann, dergilerde de yer almıştı.

  • Moda sektöründe kariyer yapmak için beşinci sınıfta okulu bırakan Jeremy Ruehlemann, daha önce eğitimini bitirmeyi planladığını ifade etmişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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