KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM
Tedavisi süren ünlü oyuncu, kaza sonrası sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Hasta yatağında verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Jeremy Renner, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" dedi.
Renner’ın gönderisine ünlüler de kayıtsız kalmadı. Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi çok sayıda isim, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.