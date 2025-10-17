Habertürk
        Jennifer Lopez kamera önünde en iyi öpüşen erkek oyuncuyu açıkladı - magazin haberleri

        Jennifer Lopez kamera önünde en iyi öpüşen erkek oyuncuyu açıkladı

        Pek çok Hollywood yıldızıyla romantik komedilerde öpüşme sahneleri çeken Jennifer Lopez, en iyi öpüşen erkek oyuncuyu açıkladı. Seçtiği isim, daha önce aynı filmlerde birlikte rol aldığın eski eşi Ben Affleck değildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:11
        En iyi öpüşen erkek oyuncuyu açıkladı
        Jennifer Lopez, katıldığı televizyon programında, kamera önünde en iyi öpüşen erkeğin kim olduğu konusunda fikrini açıkladı. Ama Lopez'e göre bu, Hollywood yıldızı eski eşi Ben Affleck değildi.

        56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, Andy Cohen ile Watch What Happens Live programına konuk oldu. Cohen'in; "Birçok romantik komedide rol aldın. Ekrandaki en sevdiğin öpüşme hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi.

        Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2004 yapımı 'Jersey Girl' filminde başrolleri paylaştı
        Jennifer Lopez ve Ben Affleck 2004 yapımı 'Jersey Girl' filminde başrolleri paylaştı

        Andy Cohen, sorusunu desteklemek için Lopez'in George Clooney, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Richard Gere, Owen Wilson ve Josh Lucas gibi ünlü erkeklerin olduğu öpüşme sahnelerinden bazılarını sıraladı.

        'Office Romance' filminde Jennifer Lopez ile Brett Goldstein başrollerde
        'Office Romance' filminde Jennifer Lopez ile Brett Goldstein başrollerde

        Jennifer Lopez, 53 yaşındaki eski eşi Ben Affleck'i hem 'Jersey Girl' (2004) hem de 'Gigli' (2003) filmlerinde öpmüş olsa da, aklında olan son rol arkadaşıydı. Lopez, "Brett Goldstein ile bir filmde rol aldım ve en iyi öpüşen oydu" dedi.

        Brett Goldstein
        Brett Goldstein

        İkili, dijital platformda yayınlanacak romantik komedi 'Office Romance'ta başrollerde yer aldı. Hatta çekimler sırasında Lopez ile Goldstein arasında aşk dedikoduları bile çıkmıştı.

        #Jennifer Lopez
        #öpüşme
        #öpüşme sahnesi

