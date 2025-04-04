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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez 17 yaşındaki kızı Emme ile George Clooney'in galasında - magazin haberleri

        Jennifer Lopez 17 yaşındaki kızı Emme ile George Clooney'in galasında

        Jennifer Lopez, ikiz çocuklarından biri olan Emme ile George Clooney'in Broadway gösterisi açılışına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:19
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        Anne-kız galada
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        Jennifer Lopez, kızı -Emme ile eğlenceli bir gece geçirdi. 55 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, 17 yaşındaki kızı Emme ile birlikte Broadway'de George Clooney'in Broadway galasına katıldı.

        Anne-kız, New York'taki Winter Garden Theatre'da 'Good Night And Good Luck' adlı oyunun açılış performansını izledi.

        Emme, Lopez'in ikiz çocuklarından biri. Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den olan diğer ikiz çocuğunun adı, Max. Lopez, 2004'te evlendiği şarkıcı Anthony'den 2014'te boşandı.

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        Lopez, oyunda sadece başrol oynamakla kalmayıp aynı zamanda oyunun yazarlarından biri olan arkadaşı George Clooney'i desteklemek için galadaydı.

        George Clooney, oyun için boyattığı kumral saçları ve smokiniyle bambaşka biri gibi görünüyordu. Clooney, New York Times'a verdiği röportajda, saçlarını boyamak için heyecan duymadığını, eşi Amal'ın da bu konuda istekli olmadığını itiraf etmişti. Ünlü oyuncu, "Eşim bundan nefret edecek. Çünkü yaşlı bir adamı saçını boyaması kadar daha yaşlı gösteren başka bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

        Alexander ve Ella adlarında 7 yaşında ikizleri olan George Clooney ayrıca, "Çocuklarım durmaksızın gülecekler bana" diye eklemişti.

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        #Jennifer Lopez
        #Emme
        #George Clooney
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