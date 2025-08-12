Jennifer Anniston'dan "Böylesi daha iyi" açıklaması

'Friends' dizisinin 'Rachel Green'i Jennifer Anniston, rol arkadaşı Matthew Perry'nin ekim 2023'teki ölümü için yaptığı açıklamalarda; "Böylesi daha iyi oldu" dedi.

Uyuşturucunun akut etkileri nedeniyle hayatını kaybeden Matthew Perry, 'Friends' dizisi ile dünya çapında bir yıldızlara dönüşmüştü. Perry, sık sık madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini dile getirmişti.

Bu süreçte ona yardım eden rol arkadaşı Jennifer Anniston açıklamasında; "Elimizden gelen her şeyi yaptık ama sanki Matthew'un yasını uzun zamandır tutuyormuşuz gibi hissettim. Çünkü bu hastalıkla mücadelesi onun için gerçekten çok zordu. Bizim için ve hayranları için ne kadar zor olsa da, içimde bir ses bunun daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu acıdan kurtulduğuna sevindim" ifadelerini kullandı.

54 yaşında Los Angeles'taki evindeki akut etkisi sonrası jakuzide ölü bulunan Matthew Perry, vefatından önce yaptığı açıklamalarda; "Friends zamanlarında şehrin gözdesi olmam gerekiyordu ama tek yaptığım karanlık bir odada uyuşturucu satıcılarıyla görüşmekti, yalnızdım ve yanımda Anniston vardı" ifadelerini kullanmıştı. Anniston ile yüzleşmenin "Korkutucu bir an" olduğunu ifade eden Perry, " Bunun için ona minnettarım" demişti.