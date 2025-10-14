Jennifer Aniston neden evlat edinmediğini açıkladı

Bir süre önce çok istese de çocuk sahibi olamadığını açıklayan Jennifer Aniston, bu defa neden çocuk evlat edinmek istemediğini anlattı.

56 yaşındaki oyuncu, yıllardır çocuk sahibi olmadığı için medyada eleştiriliyordu. Sonunda yıllardır doğurganlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Harper's Bazaar'a konuşan Aniston, "Hikâyemi bilmiyorlardı veya aile kurmak için son 20 yıldır neler yaşadığımı bilmiyorlardı, çünkü tıbbi sorunlarımı gidip anlatmıyorum" demişti.

"Bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bir nokta geliyor ki, duymamak elde değil" diyen oyuncu, "Çocuk sahibi olamayacağım, aile kuramayacağım, çünkü bencil ve işkolik olduğum şeklindeki anlatılar beni etkiliyor. Ben de bir insanım" ifadesini kullanmıştı.

Yakın zamanda bir programa katılan Aniston, çocuk sahibi olma yolculuğunda evlat edinmenin hiçbir zaman bir seçenek olmadığını söyledi. Oyuncu, "Kontrolümün dışında kaldığı bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

"İnsanlar 'Ama evlat edinebilirsin' dediğinde evlat edinmek istemiyorum" şeklinde yanıt verdiğini söyleyen Aniston, "Küçük bir insanda kendi DNA'mı istiyorum. Bencillik olsun ya da olmasın, her ne ise, bunu istememin tek yolu bu" diye konuştu.