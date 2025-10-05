Habertürk
        Haberler Dünyadan Jenna Ortega Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü söyledi

        Jenna Ortega Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü söyledi

        'Wednesday' dizisi yıldızı Jenna Ortega, Filistin halkını "kahramanı" olarak gördüğünü açıklayarak, "Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:36
        "Kahramanım Filistin halkı"
        ABD'de 'Wednesday' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Filistin halkını "kahramanı" olarak gördüğünü belirterek, Filistinlilerin "her şeye rağmen sesini kullanmasının takdire şayan olduğunu" söyledi.

        Fransa merkezli Gala dergisi, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınladığı mülakatta Ortega'ya "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusunu yöneltti.

        Ortega, önce annesini, daha sonra Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan.

        Ortega, "Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim" dedi.

        ABD'de, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın 'Çığlık 7' film kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da bu filminin kadrosundan ayrılmıştı.

        Ortega'nın, başrolünde olduğu 'Wednesday' isimli dizinin ikinci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulanmıştı. Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

        #Jenna Ortega
        #Filistin

