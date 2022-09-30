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Jeffrey Dahmer kimdir, öldü mü? Jeffrey Dahmer kaç kişiyi öldürdü? Jeffrey Dahmer ne zaman, nasıl öldü ve kim öldürdü?

Jeffrey Dahmer kimdir, öldü mü?

Dünyaca ünlü dijital medya platformu Netflix'in hayatını konu aldığı dizisi yayınlanan seri katil Jeffrey Dahmer, son zamanların hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. İşte, Jeffrey Dahmer hayat hikayesine ilişkin tüm bilgiler...

30.09.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Netflix'in en çok izlenen dizisi ünvanını alan Dahmer'de hayatı anlatılan Jeffrey Dahmer'in biyografisi, sosyal medyada gündem olmuş durumda. İşte, Amerika'da 1978 ile 1991 yılları arasında 17 kişiyi öldüren seri katil Jeffrey Dahmer'in hayat hikayesine ilişkin merak edilenler...

  • JEFFREY DAHMER KİMDİR?

    Evan Peters'ın başrolünde olduğu yeni Netflix yapımı "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" Netflix'te ilk haftasında en çok izlenen dizi oldu. Dizinin ilk beş günde 196.2 milyon saat izlenmesinin ardından Dahmer'in hayatı da merak konusu oldu.

  • Milwaukee, Wisconsin'de 21 Mayıs 1960'ta Lionel ve Joyce Dahmer'ın oğlu olarak dünyaya gelen Dahmer, 14 yaşında cinayet ve nekrofili üzerine hayaller kurmaya başladığını itiraf etti. Daha sonra babasının zoruyla disipline girmesi için orduya yazılan Dahmer, bir yıl içinde ordudan atıldı.

  • Dahmer, 1978'de ilk kurbanını öldürdü. Dahmer, 1993 yılında Inside Edition'a verdiği bir röportajda, "Bunun yanlış olduğunu her zaman biliyordum. İlk cinayetim planlı değildi" açıklamasını yaptı. 

  • Jeffrey Dahmer kurbanlarıyla genellikle barlarda, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde ve yetişkin kitapçılarında buluşuyordu. Dahmer, 1978 ve 1991 yılları arasında 16 kişiyi daha öldürdü. Seri katil Dahmer'in nekrofili ve yamyam olduğu biliniyor.

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