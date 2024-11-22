Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'den evsizlere 110 milyon dolar bağış

54 yaşındaki Lauren Sanchez yaptığı açıklamada; "Evsizler artarken, fark yaratan bireyleri ve kuruluşları desteklemek için bundan daha önemli bir zaman olmamıştı" dedi.

Lauren Sanchez ayrıca; "Her aile bir evi hak eder ve bunu gerçeğe dönüştürmek için yapılan çalışmalarda rol oynayabildiğimiz için minnettarız" ifadesini kullandı.