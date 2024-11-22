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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'den evsizlere 110 milyon dolar bağış - magazin haberleri

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'den evsizlere 110 milyon dolar bağış

        Dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte evsizler için 110 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:15
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        • 1

          Forbes 2024 verilerine göre; 194 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan Jeff Bezos, yaptığı bağışla gündemde. Forbes'un son verilerine göre 214,6 milyar dolarlık serveti olan Amazon'un kurucusu, nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte evsizler için 110,5 milyon dolar bağış yaptı.

          Çift, bu bağışın evsiz aileler için çalışan 40 farklı yardım kuruluşuna gideceği açıkladı.

        • 2

          54 yaşındaki Lauren Sanchez yaptığı açıklamada; "Evsizler artarken, fark yaratan bireyleri ve kuruluşları desteklemek için bundan daha önemli bir zaman olmamıştı" dedi.

          Lauren Sanchez ayrıca; "Her aile bir evi hak eder ve bunu gerçeğe dönüştürmek için yapılan çalışmalarda rol oynayabildiğimiz için minnettarız" ifadesini kullandı.

        • 3

          60 yaşındaki Jeff Bezos ise tanıdıkları 40 örgütün "evsizliği sona erdirme ve ailelerin bağımsızlığını inşa etme mücadelesinin ön saflarında çığır açan çalışmalara öncülük ettiğini" söyledi ve ekledi: Hiçbir çocuk dışarıda uyumamalı ve bu kuruluşların olağanüstü çabalarına yardımcı olmak bir ayrıcalıktır.

        • 4

          Yaklaşık beş yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2023'te nişanlanan çift, yıllar içinde yardım kurumlarına yüz milyonlarca dolar bağışladı.

        • 5

          Jeff Bezos ile Lauren Sanchez ikilisi, geçen ay Bezos Dünya Fonu'ndan Ulusal Balık ve Yaban Hayatı Vakfı'na 60 milyon dolar bağışladı.

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