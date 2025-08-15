Jeff Bezos, annesi Jacklyn 'Jackie' Gise Bezos'un uzun süredir devam eden demans hastalığıyla mücadelesinin ardından Miami'deki evinde dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünyanın en zengin iş insanlarından 61 yaşındaki Bezos, 78 yaşında yaşamını yitiren annesinin ölüm haberini verirken; "Lewy cisimcikli demans ile uzun bir mücadelenin ardından bugün aramızdan ayrıldı. Onu seven birçok kişiyle - çocukları, torunları ve babamla - etrafı çevriliydi. O son anlarında sevgimizi hissettiğini biliyorum. Hepimiz onun hayatında olduğumuz için çok şanslıydık. Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum" sözlerini kullandı.

Lewy cisimcikli demans; düşünme, hareket, davranış ve ruh hali sorunlarına yol açabilen bir beyin rahatsızlığı, zihinsel işlevlerde bir düşüş anlamına geliyor.

Jeff Bezos, annesinin hayatını değerlendirirken; "Yetişkinliği, 17 yaşındayken annem olduğunda biraz erken başladı" dedi. Bezos'un annesiyle babası Ted Jorgensen 1963 - 1965 arasında evli kaldı. Boşanmalarının ardından Jacklyn Bezos, oğlu Jeff'i tek başına büyüttü.

Jeff Bezos, annesi için; "Bu kolay olmasa da her şeyi yoluna koydu" yorumunu yaptı.

Jeff Bezos uzun süredir birlikte olduğu Lauren Sanchez ile haziranda evlendi "Beni deli gibi sevme işini üstlendi, birkaç yıl sonra harika babamı ekibe kattı ve ardından kız kardeşimi ve erkek kardeşimi seveceği, koruyacağı ve besleyeceği insanlar listesine ekledi" diye ekleyen Jeff Bezos, annesinin 1968'de evlendiği üvey babası Miguel Bezos'tan bahsetti. Jeff Bezos'un, soyadını aldığı üvey babası Miguel Bezos ile annesinin, Christina adında bir kızı ve Mark adında bir oğlu oldu. Bezos, annesinin ardından paylaşımını; "Seni seviyorum anne" sözleriyle sonlandırdı.