Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jeff Bezos'un demans hastası annesi hayatını kaybetti: Bezos'u 17 yaşındayken doğurmuştu - magazin haberleri

        Jeff Bezos'un demans hastası annesi hayatını kaybetti

        Milyarder iş insanı Jeff Bezos'u henüz 17 yaşındayken dünyaya getiren annesi Jacklyn 'Jackie' Gise Bezos, 78 yaşında hayata veda etti. Bezos, annesine; "Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum" sözleriyle veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 12:10 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşında bir milyarder doğurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jeff Bezos, annesi Jacklyn 'Jackie' Gise Bezos'un uzun süredir devam eden demans hastalığıyla mücadelesinin ardından Miami'deki evinde dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Dünyanın en zengin iş insanlarından 61 yaşındaki Bezos, 78 yaşında yaşamını yitiren annesinin ölüm haberini verirken; "Lewy cisimcikli demans ile uzun bir mücadelenin ardından bugün aramızdan ayrıldı. Onu seven birçok kişiyle - çocukları, torunları ve babamla - etrafı çevriliydi. O son anlarında sevgimizi hissettiğini biliyorum. Hepimiz onun hayatında olduğumuz için çok şanslıydık. Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum" sözlerini kullandı.

        Lewy cisimcikli demans; düşünme, hareket, davranış ve ruh hali sorunlarına yol açabilen bir beyin rahatsızlığı, zihinsel işlevlerde bir düşüş anlamına geliyor.

        Jeff Bezos, annesinin hayatını değerlendirirken; "Yetişkinliği, 17 yaşındayken annem olduğunda biraz erken başladı" dedi. Bezos'un annesiyle babası Ted Jorgensen 1963 - 1965 arasında evli kaldı. Boşanmalarının ardından Jacklyn Bezos, oğlu Jeff'i tek başına büyüttü.

        Jeff Bezos, annesi için; "Bu kolay olmasa da her şeyi yoluna koydu" yorumunu yaptı.

        Jeff Bezos uzun süredir birlikte olduğu Lauren Sanchez ile haziranda evlendi

        REKLAM

        "Beni deli gibi sevme işini üstlendi, birkaç yıl sonra harika babamı ekibe kattı ve ardından kız kardeşimi ve erkek kardeşimi seveceği, koruyacağı ve besleyeceği insanlar listesine ekledi" diye ekleyen Jeff Bezos, annesinin 1968'de evlendiği üvey babası Miguel Bezos'tan bahsetti.

        Jeff Bezos'un, soyadını aldığı üvey babası Miguel Bezos ile annesinin, Christina adında bir kızı ve Mark adında bir oğlu oldu. Bezos, annesinin ardından paylaşımını; "Seni seviyorum anne" sözleriyle sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jeff Bezos
        #jeff bezosun annesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Habertürk Anasayfa