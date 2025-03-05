Jay-Z'den kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası

ABD'de ismi açıklanmayan bir kadın, gerçek adı Shawn Carter olan rapçi Jay-Z ile 'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs'un, kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açtığı davayı geri çekmişti. Jay- Z, kadına karşı iftira davası için mahkemeye dosya sundu.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, kadının, Jay-Z'nin tazminat alabilmek için "yanlış ve kötü niyetli iddialarda" bulunduğu savunuldu.

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Kadının cinsel saldırıya uğramadığını avukatlarına "gönüllü olarak itiraf ettiği" gerekçe gösterilen dosyada, kadının avukatlarından Tony Buzbee ise müvekkilini söz konusu iddiaları ortaya atmaya zorlamakla suçlandı.

Buzbee ise iftira davasının "yasal dayanağı olmadığını" belirterek dava dosyasında müvekkiline atfedilen açıklamaların "sahte ya da onu taklit eden biri tarafından söylendiğini" öne sürdü.

Kadının diğer avukatı David Fortney ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Carter hakkında, Combs ile o sıralar 13 yaşında olan kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Aralık 2024'te dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Davacının avukatları tarafından 14 Şubat'ta mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtilen belgede, davadan vazgeçilmesinin gerekçesi sunulmamıştı.

DIDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

'Diddy' lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

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