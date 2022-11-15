Ünlü komedyen ciddi şekilde yaralandı

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BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Cumartesi günü yaşanan olayın benzinin alev alması sonucu yaşandığı kaydedildi. Jay Leno (72), vücudunda ciddi yanıklar olduğunu ifade etti. "ZAMANA İHTİYACIM VAR" Pazartesi günü olayı duyuran komedyen Jay Leno, "Tekrar ayağa kalkabilmek için bir ya da iki haftaya ihtiyacım var" dedi. Leno, ayrıca yaptığı açıklamada, "Gaz yangını sebebiyle yüzümde ciddi yanıklar var ama iyiyim" ifadelerini de kullandı.

TMZ sitesi alevlerin Leno’nun yüzünün sol tarafını yaktığını aktardı. Komedyenin gözünde ya da kulaklarında ise yanık olmadığı bildiriliyor. "MORALİ YERİNDE" Tedavi gördüğü hastanenin halkla ilişkiler bölümünden bir kişi, Jay Leno’nun kamuoyunun ilgisinden dolayı duygulandığını söylediğini berlitti. Hastane görevlisi, "Herkesin iyi olduğunu bilmesini istedi ve morali de yerinde" mesajını verdi.

Yerel itfaiye birimi de 12 Kasım'da saat 12.28 sıralarında gelen acil çağrıya yanıt verildiğini açıkladı. 2014 yılında "The Tonight Show"u bırakan ve ender otomobillerle ilgili bir program yapmaya başlayan Jay Leno'nun 180’den fazla otomobilinin olduğu konuşuluyor. Fotoğraflar: AP