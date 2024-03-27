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        Haberler BBC Dünya Japonya'da nüfus yaşlanıyor: Bebek bezi firması artık sadece yetişkinlere yöneleceğini duyurdu

        Japonya'da nüfus yaşlanıyor: Bebek bezi firması artık sadece yetişkinlere yöneleceğini duyurdu

        Japonya'da bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekildiğini ve yetişkin pazarına yöneleceğini duyurdu

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:12
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        Japonya'da bez şirketi, bebekler için üretimi durdurdu
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        Japon bebekGetty Images

        Japonya’da bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yöneldiğini duyurdu.

        Japonya nüfusu hızla yaşlanıyor.

        Ülkede ileri yaştakileri hedefleyen bez satış pazarı, bebek bezi pazarını geçti.

        Japonya'da 2023'te 758.631 dünyaya geldi. Bu bir önceki yıla göre yüzde 5,1’lik bir azalmayı gösteriyor.

        Bu aynı zamanda ülkede 19. yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı oldu.

        1970'li yıllarda bu rakam yıllık iki milyonun üzerindeydi.

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        Oji Holdings’ten yapılan açıklamada, 700 milyon bebek beziyle zirveye ulaşılan 2001 yılından bu yana üretimin düştüğü kaydedildi. Şirket bu yıl 400 milyon bebek bezi ürettiğini duyurdu.

        Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

        Ülkede istikrarlı şekilde büyüyen yetişkin bezi pazarının değerinin 2 milyar doları aştığı kaydediliyor.

        Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u 65 yaş ve üzerinde. Geçen yıl 80 yaşın üzerindekilerin oranı ilk kez %10'u aştı.

        Mevcut durum dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya için bir kriz haline geldi.

        Japon hükümetinin nüfusun yaşlanmasına çözüm bulma çabaları da şu ana kadar başarılı olamadı.

        Çocuklu ailelere sağlanan destekler gibi teşvik paketleri doğum oranlarını artırmıyor gibi görünüyor.

        Uzmanlar, evlilik oranlarının düşük olması, daha fazla kadının işgücüne katılması ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması gibi nedenlerin bu durumda rol oynadığını kaydediyor.

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        Japonya Başbakanı Fumio Kişida durumun ciddiyetini vurgulamak için geçen yıl, “Japonya işler bir toplum olma noktasında sınırda” demişti.

        Ancak Japonya yalnız değil. Doğurganlık oranları, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de de istikrarlı şekilde düşüyor.

        Çin’de de 2023'te üst üste ikinci yıl düşüş kaydedildi.

        Pekin, tıpkı Japonya gibi doğum oranlarını artırmak için çeşitli teşvikler uygulamaya koydu.

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        #Japonya
        #NÜFUS
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