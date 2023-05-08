İHA

Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar Hyogo eyaletinin Itami şehrindeki bir nehrin kenarında bulunan setin çökmesine neden oldu.

Şehir yönetiminden edinilen bilgilere göre Tenjin Nehri kıyısında bulunan ve üzerinde bir süredir güçlendirme çalışmaları yürütülen set, gece yarısından hemen sonra su seviyesinin yükselmesinin ardından yıkıldı.

Görsel: İHA

Olayın ardından nehrin yakınında Aramaki bölgesinde su baskını yaşanırken, yaklaşık 10 ev ve birçok araç sular altında kaldı. Yerel saatle 01.55 sıralarında 828 hanedeki 2 bin 88 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nehirdeki su seviyesinin normale dönmesiyle tahliye uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı.

Nehir sularının taşıdığı tortu ve kaya parçaları nedeniyle bazı araçlar da toprağa gömüldü. İlk belirlemelere göre olay sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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