Japonya'da Nanmadol Tayfunu: En az iki kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı
Japonya'da Pazar sabahından beri Nanmadol Tayfunu etkili oluyor, çok sayıda toprak kayması ve sel olayı yaşanıyor. Arama kurtarma ekipleri, fırtınanın şimdiye kadar iki kişinin ölümüne, 90 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.
Japonya'da Pazar sabahından beri Nanmadol Tayfunu etkili oluyor, çok sayıda toprak kayması ve sel olayı yaşanıyor. Arama kurtarma ekipleri, fırtınanın şimdiye kadar iki kişinin ölümüne, 90 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.
Tayfun ilk olarak Pazar sabahı ülkenin güneyindeki Kyuşu Adasını vurdu.
Yayımlanan uyarılar kapsamında 9 milyon kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.
350 bin konutta enerji kesintilerinin yaşandığı bildirildi.
Bazı bölgelerde 24 saatlik bir süre içinde 40 santimetre yükseklikte yağış bekleniyor.
Japon medya kuruluşu NHK'ye göre bir kişi aracında nehir sularına kapılarak hayatını kaybetti.
Bir kişinin daha toprak kaymasında öldüğü bildirildi.
87 kişinin yaralandığı, bir kişinin de hala kayıp olduğu düşünülüyor.
Fırtınanın etkili olmasıyla rüzgar hızının saatte 234 kilometreye ulaştığı ve çok sayıda yerleşim yerini ve ulaşım altyapısını tahrip ettiği bildirildi.
Başkent Tokyo'da sağanak yağış etkili oldu. Şehirdeki metro hattı sel nedeniyle kapatıldı.
Hızlı tren hizmetleri ve feribotlar durduruldu ve yüzlerce uçuş iptal edildi.
Şehirdeki dükkanlar ve işletmeler de faaliyetlerini durdurdu.
Video kayıtları bina çatılarının uçup gittiğini ve yol kenarlarındaki ilan panolarının söküldüğünü gösteriyor.
New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapması beklenen Japonya Başbakan Fumio Kişida tayfun sebebiyle seyahatini Salı gününe erteledi.
Fırtına'nın önümüzdeki günlerde Kyuşu'nun doğusuna yönelerek başkent Tokyo'nun da yer aldığı ana kara Honşu'ya hareket etmesi bekleniyor.
Bilim insanları, La Niña hava olayından dolayı bu yıl yoğun bir fırtına sezonunun yaşanmasını öngördü.
La Niña hava olayı Büyük Okyanus'ta küresel sıcaklıkları düşürüyor, güçlü rüzgarların Güney Amerika'dan uzağa, Endonezya'ya doğru götürmesiyle ortaya çıkıyor.
Atlantik ve Karayip bölgelerinde iklim krizi yüzünden deniz suyu sıcaklarının yükselmesinin de etkili olabileceği düşünülüyor.
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Japonya'da Nanmadol Tayfunu: En az iki kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı/japonya-da-nanmadol-tayfunu-en-az-iki-kisi-hayatini-kaybetti-90-kisi-yaralandi-3521969
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