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        Haberler Dünya Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

        Japonya'nın batısındaki İşikawa prefektörlüğünde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 01:18 Güncelleme: 03.06.2024 - 01:18
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        Japonya'da deprem
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        Japonya'nın batısındaki İşikawa prefektörlüğünde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

        Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

        Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

        Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü kaydedildi.

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