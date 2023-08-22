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        Haberler Dünya Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima'daki atık suyun tahliye planında "güvenlik sözü" verdi

        Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima'daki atık suyun tahliye planında "güvenlik sözü" verdi

        Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesine ilişkin planda nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 08:32
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        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
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        Kyodo News'in haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

        Nükleer santralde biriken atık suyun denize tahliye edilmesi öncesinde, güvenlik önlemlerine öncelik verilmesi uyarısında bulunan Kişida, tahliye planına ilişkin nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini ve işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkilerin giderilmesi için önlemler alınacağını belirtti.

        Atık suyun denize tahliyesinin balıkçıları nasıl etkileyebileceğine dair endişeler devam ederken Kişida, pazartesi günü Su Ürünleri Kooperatif Dernekleri Ulusal Federasyonu Başkanı ile görüşmeyi planladığını dile getirdi.

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        Atık su tahliyesinin tam olarak ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmayan Kişida'nın, nihai kararı vermek üzere Kabine ile görüşmesi bekleniyor.

        ATIK SUYUN DENİZE TAHLİYESİ PLANI

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

        Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

        Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

        Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

        *Haberim görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Fukuşima
        #Japonya
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