Abe'nin bugün düzenleyeceği basın toplantısında kararını kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Son haftalarda gözlerden uzak kalması nedeniyle sağlık durumu hakkında spekülasyonlar yapılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifa etme kararı aldığı öğrenildi.
Japonya kamu yayıncısı NHK'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre, Abe kararı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak aldı. Abe'nin kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.
HASTANE ZİYARETLERİ ŞÜPHE OLUŞTURDU
Geçtiğimiz pazartesi Japonya'nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe'nin, aynı gün Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı.
Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.
HÜKÜMET İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise iddiaları yalanlayarak "Başbakan Abe'yi hergün görüyorum, durumunda bir değişiklik yok" diyerek başbakanın sağlığı hakkında olumsuz bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Abe'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanmıştı. Abe'nin bugünkü toplantıda göreve devam edeceğini açıklaması bekleniyordu. Bu nedenle son gelişme Japonya kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.
İLK OLMAYACAK
İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden göreve gelmişti. Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato'nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!