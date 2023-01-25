Japonya açıklarında kargo gemisi battı

Hong Kong kayıtlı Jintian adlı 6 bin 551 tonluk bir kargo gemisi, şiddetli fırtına sonrasında yardım çağrısında bulundu.

Çin ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu gemi, su aldıktan kısa bir süre battı. Gemiyi terk etmeyi başaran kişilerden 13'ü kurtarılırken 9'unu arama çalışmaları devam ediyor.